من هو اللبناني ابو سلة أخطر المطلوبين..من هو ابو سلة، "ابو سله".. هاشتاق تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وخاصة موقع "تويتر" في لبنان، هاشتاق أطلق على منذر زعيتر أبرز تجار المخدرات المطلوبين للجيش والقوات اللبنانية، لذلك وحرصاً من فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في متابعة كل ما يبحث عنه المتابع العربي والزائر، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن أخر تفاصيل وسبب تصدر هاشتاق أبو سله لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ما قصة أبو سله

ما قصة هاشتاق أبو سله

ما قصة هاشتاق أبو سله..من هو ابو سلة، فقد كشفت معلومات "الجديد" أن دورية الجيش ألقت القبض فجر السبت على احد المعالجين الذين قدموا مساعدة طبية الى تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ "أبو سلة.

وكشفت معلومات "الجديد" أن المطلوب "أبو سلة" فر أمس الى دار الواسعة في بعلبك بمساعدة أحد الاشخاص بعد تلقيه العلاج على يد المسعف.

وذكرت أن المعالج ليس طبيبا ولا صيدليا وساعد في إحضار بعض المستلزمات الطبية لاسعاف "ابو سلة" من اصابته بقدمه.

و"ابو سلة" مطلوب بموجب اكثر من 390 مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدرات ، تجارة أسلحة، اطلاق نار ، اعتداء على الجيش والقوى الأمنية.

من هو اللبناني ابو سلة أخطر المطلوبين

ما قصة هاشتاق أبو سله..من هو ابو سلة، وتعرض هذا المجرم إلى أكثر من 10 عمليات في دهم، في السنوات الأخيرة، فقد تمكن من الشرطة بعد أن تم الاشتباك بينهم وهرب بعدها، وقد أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 أخرين عند ما كانوا في عملية دهم بالإضافة إلى عسكري استشهد هناك، كانوا من القوة الملزمة في جيش حي الشراونة، وقد أسفرت هذه الحملة عن وقف عدد من المطلوبين، وقد ذكرت قناة LBC اللبنانية، أن الجيش قد اشتبك مع هذه المجموعة في بعلبك، بحيرة الشراونة، وكان على رأس القائمة أبو سلة، فهو أهم مروج للمخدرات، وفي خلال الحملة تم استخدام قذائف صاروخية بالإضافة إلى مروحيات، وقد وقع مصابين من الطرفين، قانون الجيش بوقف أربعة من المطلوبين من المجموعات التي يقودها أبو سلة، وذلك خلال المداهمة، واثنين من المعاونين الأساسيين له، من هو اللبناني ابو سلة أخطر المطلوبين..من هو ابو سلة

من هو أبو سلة

قضية أبو سلة

واشتهر أبو سلة على مواقع التواصل الاجتماعي كما نرى، وقد تداول في فيديو بعض الاشتباكات الحادثة بين الجيش والمجرمين، والتي قد تم استخدام طلقات الخرطوش والقذائف الصاروخية من آر بي جي الخطيرة.

يبدو أن "ابو سلة" تدلت من شرفاته سلة بوزن نيابي محصن، فقد تغلب غازي زعيتر على أقرانه أبو طاقية وأبو عجينة، وضبط في محلة الليلكي معقل العشائر يجالس أحد معاوني أبو سلة، ورصد وهو يؤلب العشائر وجموعهم على المؤسسة العسكرية وينال لقب "أبو الكيف" في هدر دم الضباط والجنود@fadiambazzi pic.twitter.com/gG0FEHYBtO — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 4, 2022

من هو ابو سلة

وشيعت ​قيادة الجيش​ واهالي بلدة بوداي غربي ​بعلبك​، شهيد الجيش زين العابدين شمص في مسقط راسه في بلدة بوداي، بحضور وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​موريس سليم​، وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، وممثلين بقائد منطقة البقاع العسكرية العميد محبوب عون ونواب ​تكتل بعلبك الهرمل​، وضباط من الجيش اللبناني، وفاعليات سياسية واجتماعية. وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد في بلدة بوداي وصولاً إلى جبانة البلدة.

من هو اللبناني ابو سلة أخطر المطلوبين

وفي مقالنا من هو اللبناني ابو سلة أخطر المطلوبين..من هو ابو سلة، سنرفق لكم بعض التغريدات التي جاءت تحت هاشتاق أبو سله وفيما يلي بعض من هذه التغريدات:

العسكري الشهيد في #الجيش_اللبناني زين شمص، ارتقى خلال عملية القاء القبض على ابو سلة وعصابتو.



نعل العسكري الشهيد زين شمص بتسوى ابو سلة ويلي على شاكلة ابو سلة.#بعلبك pic.twitter.com/YhXEPSoJls — الحاج عباس (@hajjabbes19) June 3, 2022

يعني انسب شي يعملو الاستاذ نبيه برّي، إجبار #غازي_زعيتر على الاستقالة من الحركة ومجلس النواب ويصير انتخابات فرعية ل ينحط بديل الو وهيك بيتفرّغ غازي لشغلو الاساسي والمنطقي والطبيعي ويصير عضو بعصابة المجرم ابو سلّة او يعمل عصابة لحالو. — مسيو حساين (@MexicnShari3ati) June 4, 2022