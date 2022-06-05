أجمل 100 دعاء من ادعية يوم عرفة 2022 للصائمين مكتوب

أجمل 100 دعاء من ادعية يوم عرفة للصائمين مكتوب للرزق وقضاء الحوائج ، يقترب موعد عيد الاضحى المبارك الذي يسبقه يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج لأداء مناسك الحج حيث يعتبر يوم عرفة من أحب الايام عند الله وله مكانه كبيرة جدًا ويستحب الصيام والدعاء والتضرع والثناء على الله في يوم عرفة واليكم مجموعة ادعية قصيرة ومستجابة.

دعاء يوم عرفة ‏أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين في احاديث النبوية الشريفة على ضرورة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم سواء بالدعاء المستمر او بالصلاة والصوم وذلك لأن الدعاء في هذا اليوم مستجاب تماما لأن أبواب السماء تكون مفتوحة وهناك العديد من أشكال الدعاء التي يمكن أن يحرص عليها المسلمين في هذا اليوم العظيم وذلك لأنها تكون قادرة على تلبية جميع أماني المسلمين.

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

أدعية الصحابة في يوم عرفة ‏ذكرنا أن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية وضرورة هذا اليوم العظيم و أنه لابد أن يتم استغلالها بشكل جيد جدا بواسطة جميع المسلمين عن طريق الدعاء وقراءة القرآن الكريم وكذلك الصحابة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حرصهم في دعوتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية وضرورة هذا اليوم من حيث الاستجابة الدعاء أفضل الأدعية التي يمكن ذكرها بشكل مستمر في هذا اليوم العظيم.

ورد عن ابن مسعود تفضيله الدعاء بقوله: “سبحان الذي في السماء عرشُهُ، سبحان الذي في الأرض موطئُهُ، سبحان الذي في القبور قضاؤُهُ، سبحان الذي في الهواء روحُه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرضين، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه”. ورد من دعاء ابن عمر -رضي الله عنه- قوله: “لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اهدِنا بالهُدى وزيِّنا بالتقوى واغفرْ لنا في الآخرةِ والأولى، ثم يخفضُ صوتَه ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلِك وعطائِك رزقًا طيبًا مباركًا، اللهم إنك أمرتَ بالدعاءِ وقضيتَ على نفسِك بالاستجابةِ، وأنت لا تُخلفُ وعدَك ولا تكذبُ عهدَك، اللهم ما أحببتَ من خيرٍ فحبِّبهُ إلينا ويسِّرهُ لنا، وما كرهتَ من شيءٍ فكرِّههُ إلينا وجنِّبناهُ، ولا تنزعْ منا الإسلامَ بعد إذْ أعطيتنَاهُ