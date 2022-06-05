رابط فحص مساعدات العمال المتضررين.. رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا، يواصل الكثير من عمال فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية المحتلة، على مدار الساعة عمليات بحث كثيرة على رابط فحص مساعدات العمال المتضررين كورونا، خاصة بعد أعلن وزير العمل في حكومة رام الله بقيادة الدكتور محمد اشتيه عن صرف دفعات جديدة من المنحة العمال بسبب جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على كافة القطاعات المعيشية والحياتية في فلسطين وخاصة قطاع غزة المفروض عليه الحصار الإسرائيلي منذ العام الـ2007، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا 2022.

رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا

مساعدات كورونا

فقد أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، عن صرف الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيكل للشخص الواحد.

و أكد أبو جيش أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من الجائحة، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

اخترنا لكم : وزير العمل: سيتم صرف مساعدات ل 68 ألف عامل من متضرري جائحة كورونا

رابط فحص مساعدات العمال

رابط فحص مساعدات العمال المتضررين بسبب كورونا

وأشار إلى أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين وما تبقى من إجراءات فنية مع البنوك.

وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات للعمال، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.

اخترنا لكم: رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو 6 .. المنحة القطرية رابط الفحص

رابط فحص مساعدات العمال.. رابط فحص مساعدات كورونا

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان رابط فحص مساعدات العمال المتضررين.. رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا، سنرفق لكم رابط فحص مساعدات العمال بسبب جائحة كورونا في فلسطين التي من المقرر البدء في صرفها يوم الأحد المقبل وفق ما صرح به وزير العمل في رام الله نصري أبو جيش اضغط هنـــــــــــــــــــا

أسماء المستفيدين من مساعدات كورونا

وفي مقالنا رابط فحص مساعدات العمال المتضررين.. رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا، سنوضح لكم تفاصيل أسماء المستفيدين من مساعدات كورونا ، ففي عام 2020، أعلنت وزارة العمل في رام الله عن صرف مساعدات مالية للعمال المتضررين من جائحة كورونا في فلسطين بقيمة مليون دولار صرفتها الوزارة على دفعات شملت قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة2022.

موعد صرف مساعدات العمال المتضررين من كورونا

فبحسب وزير العمل نصري أبو جيش أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين وما تبقى من إجراءات فنية مع البنوك، رابط فحص مساعدات العمال المتضررين.. رابط فحص مساعدات العمال المتضررين في غزة بسبب كورونا