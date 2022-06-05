"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غد الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (6 يونيو).

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات المتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/24)، بالإضافة للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أن أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــــــا