5 عادات لتناول الطعام ابتعد عنها بعد التمرين

عندما يتعلق الأمر بعادات الأكل الخاصة بك بعد التمرين، فهناك العديد من الإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار.

تقول أخصائية التغذية المعتمدة إرين كيني "تناول الطعام بعد التمرين ضروري لتحسين عملية استشفاء العضلات (التعافي). إنها فرصة لإعادة تزويد عضلاتك بالطاقة وتقليل الالتهاب والمساعدة في بناء أو الحفاظ على كتلة العضلات"”

وفي هذا السياق، أحصى خبراء التغذية 5 عادات طعام دعوا إلى ضرورة تجنبها بعد التمرين.

1. تناول السلطة بعد التمرين

نعم، بعد التمرين قد يكون من المقبول تخطي سلطة، أو على الأقل إقرانها بشيء آخر. تقول كيني: "السلطات غنية بالألياف وتتطلب المزيد من الطاقة لهضمها. مباشرة بعد التمرين، يتم تحويل معظم الدم بعيدا عن الجهاز الهضمي، بدلا من ذلك، اختر الأطعمة سريعة التجديد مثل الكربوهيدرات والبروتين مثل عصير الموز ومسحوق البروتين".

2. تناول مشروب رياضي

إذا استمر التمرين لأقل من 60 إلى 90 دقيقة، تقول كيني إنه من غير المحتمل أن تحتاج إلى مشروب رياضي.

وتقول: "إن تناول وجبات خفيفة متوازنة ومياه الشرب تكفي لتعويض الإلكتروليت المفقود وتجديد الجليكوجين المخزن".

وتوضح "تحتوي معظم المشروبات الرياضية على نسبة عالية من السكريات المكررة والإضافات التي لا تعتبر رائعة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم".

3. عدم شرب الماء

تقول أخصائية التغذية المسجلة ستيفاني هناتيوك إن "شرب الماء بعد التمرين لا يقل أهمية عن أهميته قبل وأثناء التمرين".

وتضيف: "عندما نمارس الرياضة، نفقد السوائل من خلال العرق، وتحتاج إلى تعويضها، وكلما خسرنا أكثر، احتجنا أكث.".

وتوضح أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الصداع والتعب وتشنجات العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي، وتنصح بشرب كوبين على الأقل (16 أونصة) من الماء بعد التمرين.

4. عدم تناول الكربوهيدرات

"قد تعتقد أن البروتين هو كل ما تحتاجه بعد التمرين، لكن الكربوهيدرات لا تقل أهمية. الكربوهيدرات هي مصدر الوقود الأساسي لجسمنا وهي ضرورية بعد التمرين"، تقول هناتيوك.

وتضيف أن "مزيج من البروتينات والكربوهيدرات سيساعد في عملية التعافي من خلال تجديد مخزون الجليكوجين، والمساعدة في بناء العضلات وإصلاحها".

5. عدم الأكل على الإطلاق

تقول كيني "قد يكون من المغري استخدام التمارين كوسيلة للحفاظ على نقص السعرات الحرارية من أجل الحفاظ على الوزن أو إنقاصه، ولكن من المهم تناول الطعام وإعادة التزود بالوقود من أجل الحفاظ على كتلة العضلات".

وتضيف "الأكل يساعد على خفض هرمونات التوتر لديك وموازنة السكر في الدم طوال اليوم".