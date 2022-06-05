مهجة القدس: الأسير مهند عبد الله يروي تفاصيل الاعتداء أثناء اعتقاله

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، أن الأسير المجاهد مهند عدنان توفيق عبد الله (23 عـامًا) من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أثناء اعتقاله بتاريخ 10/04/2022م حيث داهموا منزله وأدخلوا إلى غرفته كلب وهو نائم وقام بعضه من قدمه وكتفه.

وأفاد الأسير مهند عبد الله في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أن قوات الاحتلال بالرغم من أنه أعزل وكان نائمًا في غرفته اعتدت عليه بأعقاب بنادقهم وأطلقوا تجاهه كلب لينهش جسده وتعرض لعضات شديدة، وبعد ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى وهناك تم إجراء عملية جراحية له وقاموا بوضع 28 كلبس على الجرح، ثم تبين أيضًا أنه يوجد عنده كسر بالقدم وأصبع اليد، ومكث في المستشفى عدة أيام وبعدها تم نقله إلى معتقل الجلمة، وتم التحقيق معه على مدار 33 يوم بتهمة إيواء مطارد وبعد انتهاء التحقيق معه وجهوا له لائحة اتهام.

من جهتها، تطالب مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للعمل على فضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه بحق الأسرى العزل في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة، والعمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين.

جدير بالذكـر أن الأسير مهند عبد الله ولد بتاريخ 25/02/1999م، وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو يقبع حاليًا في سجن مجدو.