ميقاتي يحذّر من خطوة "إسرائيلية" في ملف الغاز من شأنها إحداث توترات

أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، طرح ملف عالق بين لبنان وإسرائيل، كاشفاً ما تريد "إسرائيل" الضغط لأجله.

وقال ميقاتي: "تعدي العدو الإسرائيلي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومحاولة فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها من شأنها إحداث توترات لا يمكن التكهن بتداعياتها".

وأضاف: "إسرائيل" تحاول فرض أمر واقع في منطقة بحرية متنازع عليها ولبنان متمسك بحقوقه فيها، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام "إسرائيل" بوقف استفزازاتها.

كما حذر ميقاتي من وصول سفينة "إسرائيلية"، حقل “كاريش” وتجاوزها الخط البحري 29، لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها.

يذكر أنّ لبنان و"إسرائيل" بدأتا تفاوض قبل نحو عامين حول مواقع بحرية متنازع عليها بهدف ترسيم الحدود بين الدولتين، وذلك بعد اكتشافات طاقة هائلة بالمنطقة.