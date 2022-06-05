دعاء الضيق والهم والحَزَنِ مستجاب قصير

دعاء الضيق والهم والحَزَنِ قصير- يبحث كثيرون عن أدعية مستجابة كدعاء زوال الضيق والهم، دعاء الضيق والهم والحَزَنِ قصير الذي ينتابنا في أوقات كثيرة على شكل مشاعر سلبية تؤثر علينا وعلى مسار حياتنا وعلى أحبابنا والمقربين منا ما يجعلنا نلجأ إلى الله بالدعاء والرجاء بأن يفرج عنا الكرب، لذا فنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، دعاء الضيق والهم والحزن والضيق.

دعاء الضيق والهم والحَزَنِ قصير

مجموعة من أجمل الأدعية التي تستخدم لزوال الضيق والهم والحزن نقدمها لكم بشكل قصير ومميز لتنتقوا منها الأجمل وهي كما يلي:

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم فرج عني همومي وأحزاني وألبسني وأهلي لباس الخير والعافية.

ربي تقبل مني الدعاء فأنت المجيب القريب واقلب تعاستي إلى فرح، وأبدلني الهم بالسعادة يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أنتظر فرجك وأنت القادر فوق عبادك ولا يعجزك أن تجعل لي السعادة في القابل من أيامي وسنوات حياتي.

اللهم اكشف عني حزني وهمي وضيق صدري واجعلني ممكن كتبتهم في سعداء الدنيا والآخرة.

اللهم أبعد عني الهم والحزن والعجز والكسل واجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين.

دعاء زوال الضيق والهم

باقة من أجمل وأروع الأدعية التي نقولها لزوال الضيق والهم الذي يحل علينا فجأة فيبث الطاقة السلبية في قلوبنا وهي كما يأتي:

أسألك اللهم إن كنت قد كتبت علي هذا الهم والحزن أن تعوضني به خيرًا في الدار الآخرة وأن تحتسبه صبرًا مني على أقدارك لا إله إلا أنت.

اللهم أسألك أن تزيل عني حزني وهمي وضيق صدري وأن تقضي لي الحاجات يا مجيب الدعوات وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين وأنت ربي.

إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع بي.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك يا الله.

اللهم إني أسألك العفو والعافية لي ولأهلي والسلامة من كل سوء وأعوذ بك من شرور نفسي وسيئات أعمالي.

دعاء الضيق والاكتئاب

إن الضيق والاكتئاب شعور طبيعي يمر بالإنسان من الحين للآخر لذا فإننا كمؤمنين نستعين بالدعاء لله عز وجل على هذه المشاعر وهذه أجمل الأدعية كالآتي:

اللهم أبعد عني الهم والحزن وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت نعم المولى ونعم النصير.

ربي قد ازداد علي همي وحزني فأغثني برحمتك قبل أن أهلك تمامًا بهذا الألم الذي لا ينتهي ولا ينقطع.

تكرار الصلاة على النبي: اللهم صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا.

اللهم رحمتك أرجو فلا تحرمني منها وأزل عن قلبي ما يحزنني ويؤلمني ويجعل صدري ضيقًا.

اللهم أسألك في القادم من حياتي أن تكتب لي السعادة والفرح وأن تزيل عني ما يحزنني ويحزن أهلي وإخوتي الأحباب.

أعوذ بك يا الله أن أضل وأُضل، أو أن أزل أو أُزل، أو أن أظلم أو أُظلم، وأسألك اللهم فرجًا قريبًا ينسيني همي وأحزاني.

ادعية الضيق والهم والحزن

مجموعة من أجمل أدعية الضيق والهم والحزن التي نرجو من الله أن يتقبلها منا ويرفع عنا هذه المشاعر السلبية وهي كالتالي:

نجني اللهم من مشاعر الهم والضيق والحزن وأعد علي فرحتي وسعادتي وبلغني الخير في جميع أمور حياتي.

اللهم اجعل لي ولإخوتي وأبي وأمي من كل هم مخرجصا ومن كل ضيق فرجًا يا رب العالمين.

اللهم يسر لي أمري ودبر لي شؤون حياتي فإنني لا أحسن التدبير ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أجرني في مصيبتي وأبعد عني الحزن والهم والغم وتولاني بعين رحمتك يا من كتبت على نفسك الرحمة ورحمتك وسعت كل شيء.

أعوذ بك اللهم من هذه المشاعر السلبية التي تشعرني بالهم والحزن والضيق، وأسألك أن تفرج عني وعن أهلي.

اللهم إني أرجو رحمتك وأسألك أن تختار لي ولا تخيرني وأن تبعد عني الحزن وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

ادعية الهم والحَزَن قصيرة

مجموعة من أدعية الهم والحزن قصيرة ومميزة وجاهزة للاستخدام والإرسال بشكل فوري عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تجدونها هنا:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاللهم أبعد عني ما أحمني وأحزنني وما ضاق به صدري.

يسر لي اللهم من لدنك فرجًا قريبًا فأنت نعم المولى ونعم النصير ولا تحرمني من فضلك يا أرحم الراحمين.

اللهم قد طال علي همي وحزني وإنني أشكو إليك الحال وقلة المال وخيبات الآمال فنجني اللهم من همومي كما نجيت يونس من بطن الحوت.

اللهم إني أعوذ بك من كل ما يتسبب بحزني وهمي وضيقي وأسألك أن تباعد بيني وبين همومي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

ربي قد أتعبتني الهموم وازدادت الأحزان ولا أجد ملجأ منك سواك أنت الرحمن الرحيم القادر على إزالة كل ما يحزنني.

لا إله إلا أنت يا الله الحليم الكريم المجيب للدعوات، سبحانك ليس لي سواك أدعوه وأرجوه أن يزيل عني الهم.

دعاء تفريج الكرب قصير

إن الابتلاء هو أحد الأمور التي يمر بها كل مؤمن ليختبر الله صبره لذا نتوكل على الله ونطلب منه العون في رفع الكرب بأجمل الأدعية التي تجدونها تاليًا:

اللهم يا حليم يا كريم يا رب العرش العظيم فرج عني همومي وأحزاني يا رب العالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبك أستعين من كل ما يؤذيني ويؤلم قلبي.

اللهم لا إله إلا أنت وحد لا شريك لك أسألك الفرج القريب يا مجيب يا سميع الدعوات.

حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا هو لا أشرك به شيئًا وهو على كل شيء قدير.

اللهم اجعلي لي ولأهلي من كل هم مخرجًا ومن كل ضيق فرجًا يا أرحم الراحمين.

اللهم يسر لي ولأحبابي أمورنا فإننا لا نحسن التدبير وأنت الحليم الكريم وعلى كل شيء قدير.

حالات دعاء الهم والحزن

لجميع محبي ومستخدمي تطبيق واتس اب الشهير نقدم لكم مجموعة من أجمل الحالات والستوريات المحملة بأجمل أدعية عن الهم والحزن فيما يلي: