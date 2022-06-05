مع فصل الصيف، يبحث الكثير من الناس عن حيل تساعد على إنقاص الوزن في 5 دقائق، فجميعنا يستمر في البحث عن أفضل الطرق لفقدان الوزن في أقل وقت ممكن، بينما يتطلب فقدان الوزن إصلاحًا شاملاً لتعديلات نمط الحياة، فإن هذا لا يعني أن الخطوات الصغيرة لا تساعد، كما يقول الخبراء، حتى أصغر التغييرات يمكن أن تترك تأثيرًا كبيرًا على حياتك، فيقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حيل تساعد على إنقاص الوزن في 5 دقائق.

حيل تساعد على إنقاص الوزن في 5 دقائق

لا يمكنك العيش بدون التمرير الصباحي عبر موجزات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك؟ حسنًا، حان الوقت للاستفادة بشكل أفضل من هاتفك! اجعل هدفك هو مشاهدة الأشياء الإيجابية علي الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، والتي ستلهمك بالفعل، من منشورات العمل على الأهداف حتى الوجبات الصحية.

الفطار الصحى

الفطور من أهم الوجبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن في اليوم. إذا كنت تكافح من أجل أن يكون فطورك جاهزًا، فإن إحدى الطرق لتجنب المتاعب هي الاستعداد لها قبل أن الذهاب إلى السرير في الليل.

حيل يجب عليك تعلمها للبقاء حية في المواقف الخطرةحيل يجب عليك تعلمها للبقاء حية في المواقف الخطرة

يمكن لتحضير وجبة بسيطة مدتها 5 دقائق أن يحل جميع مشاكلك ويساعدك على التخطيط ليومك بطريقة أفضل. كما ان هناك بعض الخيارات الصحية للفطار، مثل الشوفان والعصائر ، إحدى الطرق لبدء يومك بشكل صحي.

المشي قد المستطاع

يعد المشي أحد أكثر التمارين فعالية وقابلة للتنفيذ لفقدان الوزن. إذا كنت تكافح من أجل الالتزام بخطة التمرين، فابدأ بالفعل باتخاذ بعض الخطوات. إنها أيضًا طريقة جيدة للبقاء نشيطًا بدنيًا طوال اليوم. اجعل هدفك هو المشي لمدة خمس دقائق كل 30-45 دقيقة، ستندهش من رؤية الفرق الذي تحدثه!

تناول القهوة قبل التمرين

يقسم العديد من مدربي اللياقة البدنية والمشاهير أن القهوة هي مشروبهم المفضل قبل التمرين وهم محقون في ذلك! تساعد القهوة على إطلاق المنشطات التي تشعرك بالسعادة في جسمك، وتمنحك الطاقة والدعم خلال التمرين. يمكن أن يحافظ أيضًا على الرغبة الشديدة لديك. بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن.

استنشاق الروائح

تشير الدراسات إلى أنه حتى النشاط البسيط مثل استنشاق الروائح والزيوت الأساسية يمكن أن يعزز فقدان الوزن. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك القرفة وبذور العنب والنعناع. تحتوي بعض الأطعمة أيضًا على نواقل عصبية قوية تُعرف باسم GABA يمكنها تثبيت شهيتك وإبطاء عملية الهضم والعمل على مستويات التوتر