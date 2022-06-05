مخابرات السلطة بالخليل تستدعي المحرر حلاحلة

في إطار الهجمة المسعورة لأجهزة أمن السلطة تجاه أبناء شعبنا وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي رغم الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال خاصة في مدينة القدس، أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية على استدعاء المحرر الشيخ شاهر عزيز حلاحلة (45 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس بالخليل.

والمحرر حلاحلة، هو أسير محرر أمضى قرابة الـ17 عاماً في سجون الاحتلال، وهو شقيق المحرر ثائر حلاحلة أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية، وكان قد أمضى والده وجميع إخوانه عدة سنوات في المعتقلات الصهيونية.

وأكدت مصادر خاصة، أنه تم تبليغ المحرر حلاحلة لمقر المخابرات غداً للمقابلة، فيما رفض الامتثال لقرار الاستدعاء والذهاب للمقابلة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.