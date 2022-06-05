استقرار سعر بيع غرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 5/6/2022 عيار 21 عند 37.8 دينار لليوم الرابع على التوالي

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

سعر بيع غرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 5/6/2022 عيار 21

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، عند 37.8 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.3 دينار لجهة البيع.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.5 و 33.8 دينار على التوالي.



