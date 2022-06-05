حدث في غزة: موقوف يحرق أحد المحامين في قصر العدل

في حدث لم يسبق له مثيل في غزة ، تمكن أحد الموقوفين "ص،ح" بسكب بنزين على المحامي "عصام أبو وضفة ، واشعال النار فيه ، حيث تم السيطرة على الحادث من قبل الشرطة ، ونقل المحامي للمشفى لتلقي العلاج .

ومن جانبه علق المحامي "علي الناعوق" على صفحته على الفيس بوك تعليقاً لما حدث بأن ما حدث في قصر العدل اليوم وقيام أحد الخارجين على القانون بسكب البنزين على أحد المحامين واشعال النار في جسده لهو أمر صادم ومقزز ويتطلب اتخاذ موقف حازم من كل من يعنيهم الامر ولا اريد ان أعطي توجيهات لمن يلزم لأن كل مسئول في موقعه يعرف ما يتوجب عليه عمله.

وأكد مسؤول الإعلام في نقابة المحامين، توفيق أبو غلوة، أن "نقابة المحامين تأسف أسفاً شديداً على ما حدث اليوم صباحاً في قصر العدل من الاعتداء على الزميل المحامي عصام أبووطفة".

ووفق أحد المحامين، فإن "أحد الخارجين عن القانون قام بسكب البنزين على أحد المحامين وإشعال النار في جسده".

وقال أبو غلوة :"إن نقابة المحامين تعتبر الاعتداء على الزميل أبو وطفة أثناء تأدية دوره في إرسال رسائل، إنما هو اعتداء على كافة منظومة العدالة".

وأضاف: أن النقابة ستعمل لإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة"، مشيراً إلى أن مجلس نقابة المحامين الآن في انعقاد دائم ومتواصل للخروج في بيان صحفي يتحدث عن الواقعة ومخاوف النقابة منها.