عكرمة صبري يحذر من خطورة السماح للاحتلال التفرد بالأقصى وتمرير مخططاته التهويدية

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد 5/6/2022 ان على الفلسطينيين تكثيف الرباط في الأقصى، أمام زيادة جرأة الاحتلال والمستوطنين في اقتحام المسجد.

وحذر صبري من خطورة السماح للاحتلال بالتفرد بالأقصى، وتمرير مخططاته ومحاولات التهويد المستمرة.

وسبق أن أكد خطيب الأقصى على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد بشكل مستمر.

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

واقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأدى مجموعة من المرابطين صلاة الضحى في باحات المسجد تزامناً مع اقتحامات المستوطنين.

وتصدى المصلون للاقتحامات بالإرباك الصوتي والتكبيرات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من باحات الأقصى وأبعدت آخر عنه.

كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وقالت مصادر مقدسية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على أبواب المصلى القبلي، وسط إطلاق للرصاص المطاطي صوب المرابطين المحاصرين في المصلى.

وكانت مجموعات استيطانية دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد، اليوم وغداً، وتأدية طقوس تلمودية فيه بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة العبري"".