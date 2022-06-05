عطاء فلسطين تحتفل بتخريج الفوجين الاول والثاني من برنامج التدريب المهني Guide

نظمت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، نهاية الأسبوع الماضي، حفل تخريج الفوجين الأول والثاني من برنامج التدريب المهني Guide الذي تنفذه بالشراكة مع جمعية اتحاد الكنائس وكلية فلسطين التقنية، والممول من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك".

وأقيم الحفل في جامعة فلسطين وتحت رعاية معالي الدكتور نبيل شعت الرئيس الفخري للجمعية، وبحضور شخصيات وطنية وممثلين عن القطاعات المختلفة وذوي الطلاب.

واستهل الحفل سعادة المهندس عماد الاغا رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين, بالترحيب بالقائد الوطني الكبير د. نبيل شعت والضيوف, وأكد على أهمية التعليم المهني والتدريبي في تنمية القدرات البشرية وأهمية دور جمعية عطاء فلسطين في تحقيق هذه الغاية، معرباً عن استعداده لتسخير كل إمكانات جامعة فلسطين في خدمة المواطنين والطلاب.

من جانبه أعرب شعت بكلمة عن سعادته بتواجده في غزه الحبيبة، وأكد ان عطاء فلسطين استطاعت ان تقطع شوطا كبيرا في المجال الإغاثي والتمكين الاقتصادي والثقافي من خلال مئات الحملات الإنسانية وكفالات الأيتام, وترميم المنازل المتضررة وإنارتها بالطاقة الشمسية, والمشروع الريادي "دعم ثقافة الطفل الفلسطيني" والذي أثمر عن إنشاء 42 مكتبة نموذجية للأطفال, وحملات تشجيع الأطفال على القراءة، والفرق المسرحية وتطبيقات الأجهزة الذكية, والمشروع المتجدد سنويا "أنا المبدع" للمسابقات الثقافية.

وأضاف شعث, وفي سياق التطور الطبيعي لعمل مؤسستنا، عملنا بجهدِ للخروج التدريجي من دائرة الإغاثة الى التنمية المستدامة تلبية لاحتياج المواطن والسياق الفلسطيني، وفي هذا السياق نفذنا العديد من المشاريع التنموية في مجال الصحة، وتحلية المياه، والدعم النفسي للأطفال، وفى مجال التعليم والتدريب المهني.

وتبعا لاهتمامات الحكومة الفلسطينية بتطوير سياسات التعليم باتجاه تطوير برامج التدريب والتعليم المهني ما بعد المدرسي، نفذت الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية مشروعي تدريب مهني بتمويل من شركة أيبك, دعمت خلالها عطاء فلسطين 200 طالب وطالبة موزعين على 15 دبلوم مهني, تم اختيار تخصصاتها بناءا على دراسةٍ لسوق العمل واحتياجاته لضمان حصول الطلاب على فرص عمل بعد تخرجهم من الدبلوم.

وقال شعث ان المشروع اثمر عن حصول ما نسبته 45% من خريجي التدريب المهني على عقود عمل مع مؤسسات دولية ومحلية أو تأسيس وتطوير مشاريعهم الصغيرة الخاصة، إلا أن محدودية فرص العمل والتمويل لمشاريع أدى لتعسر في حصول باقي الطلاب على هذه الفرص. ودعا شعث الى دعم الجمعية ومشاريعها الإبداعية في مجال التعليم التقني والمهني.

من جهته شدد هيثم عايش عميد كلية فلسطين التقنية على أهمية التعليم والتدريب المهني التقني، مستعرضاً دور كلية فلسطين في تطوير هذا التعليم. فيما استعرض م. محمود الحليمي منسق برنامج التدريب المهني في جمعية اتحاد الكنائس المشروع ومراحل تنفيذه، مشيداً بالدور الكبير والمرونة والتطور والتغير الذي تحدثه جمعية عطاء فلسطين في هذا المجال بما يحقق الغاية والهدف، داعياً في كلمة له الى الاهتمام اكثر في هذه المشاريع والتدريب المهني الذي كان له دور كبير في تطور الدول الكبرى.

من جانبها قالت الخريجة آية ماهر بشير في كلمة الخريجين انها تخرجت من الدبلوم المهني "التصوير والمونتاج التلفزيوني" وانها تمكنت من انشاء ستوديو لتصوير الأفراح والمناسبات في محافظة الوسطي شكل مصدر الدخل الأساسي لعائلتها. وشكرت بشير طاقم جمعية عطاء فلسطين الخيرية د. رجاء أبو غزالة، م. نور زين الدين، و أ. أسامة شعبان, التي أُتيحت للطلاب منحة تدريب مهني في بيئات تعلمية مناسبة للتدريب العملي ووفرت لهم المعدات والأجهزة الحديثة التي طورت من مهاراتنا وزادت من خبراتنا, أهلتهم للحصول على فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة خاصة بنا

من جهته هنأ السيد نادر الحواري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات الشركة القابضة وتطوير الأعمال في أيبك الطلبة الخريجين، واستعرض الحواري في كلمة له الشراكة مع الجمعية والتي بدأت منذ خمس سنوات واكد على أهمية العمل مع الجمعية في دعم مشروع التدريب المهني والدعم النفسي كجزء من ايمان أيبك القوى لأهمية دعم غزه, واهمية دعم الدور الإنساني العظيم التي تقوم به عطاء فلسطين من خدمات ورعاية للمجتمع. وكما شدد على حرص أيبك علي المساهمة في دعم رسالة وعمل الجمعيات التي تعمل على تحسين جودة الحياة في مجتمعنا، معبراً عن فخره بالمشاريع والمبادرات التي تنفذها عطاء فلسطين .

كما قام د. شعت بتكريم المؤسسات الشريكة في البرنامج, وهي: جمعية اتحاد الكنائس, وكلية فلسطين ,وجامعة فلسطين. وفي نهاية الحفل قام د. شعت بتسليم الشهادات لخريجين الدبلوم المهني.