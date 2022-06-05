موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر ، يبحث طلبة الثانوية العامة في مصر على ارقام الجلوس منذ الصباح الباكر وخاصة بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر ان الاعلان عن ارقام الجلوس للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العام الجاري ، سيكون بدءً من صباح اليوم الأحد 5/6/2022 ، وخاصة ان الوزارة اعلنت ان موعد امتحانات الثانوية العامة ستكون ستبدأ، يوم 26 فى المواد الدراسية الأساسية، على أن هناك إجازات تتخلل جدول الامتحانات ، مما زاد من استعدادات الطلبة والبحث عن موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر .

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 26 فى المواد الدراسية الأساسية، مشددة على أن هناك إجازات تتخلل جدول الامتحانات، تبدأ من يوم 8 يوليو وحتى 13 من نفس الشهر بسبب عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل الجدول كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر

الوزارة أوضحت أن عدد أيام الامتحانات الفعلية فى جدول الاختبارات 11 يوما، وتم توزيع المواد الدراسية على مدة الامتحانات من 26 يونيو حتى 21 يوليو، حيث راعى الجدول وجود فواصل زمنية بين بكل مادة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة.

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم

خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس ومعرفة مقار اللجنة الامتحانية.

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

http://emis.gov.eg/

- الدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

-الطالب سوف يحصل على رقم الجلوس من خلال الكود الخاص به.

-دخول الطالب للحصول على رقم الجلوس يمكنه من معرفة اسم لجنة الامتحان والمواد التى يمتحنها.

ـ يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة التابع لها للحصول على رقم الجلوس.

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر

ـ رقم الجلوس يحصل عليه الطالب مجانا دون أى مقابل مادى.

ـ رقم الجلوس ومعرفة اللجنة تساعد الطالب على الذهاب للمدرسة التى يؤدى فيها الامتحان مباشرة.

ـ حال فقد الطالب للرقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة.

موقع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022بالاسم وخطوات الحصول على عليه من خلال الموقع الرسمي في مصر

امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022.

اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022،

ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.