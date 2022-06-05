متى يبدأ فصل الصيف في فلسطين 2022.. متى يبدأ الصيف في فلسطين، يبحث المواطنون الفلسطينيون عن موعد بدء فصل الصيف 2022 في فلسطين، ومتى يبدأ فصل الصيف رسمياً، فهو من أبرز شهور السنة بالنسبة للفلسطينيين، فهو شهر الرحلات والترفيه عن أنفسهم، والإجازات الصيفية بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات، كما تزيد الرحلات الترفيهية على البحر والشاليهات والمتنزهات والمتنفسات في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، إضافة إلى أن فصل السيف يعد من أبرز الفصول لأصحاب البسطات لاسيما المتواجدين في ميناء غزة وعلى كورنيش البحر.

متى يبدأ فصل الصيف في فلسطين 2022

ومع ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين، يحدث اللغط لدى المئات من الناس حول الدخول في فصل السف رسميا، ويزيد التساؤل عن متى يبدأ فصل الصيف في فلسطين 2022.. متى يبدأ الصيف في فلسطين، خاصة من يهتمون بحجز الشاليهات والجلوس على البحر والسهر والتسامر في تلك المناطق، لهذا فإن فصل الصيف لم يدخل رسميا بل نحن في فصل الربيع، وتبقى أيام قليلة على بدء أول أيام الصيف رسميا، وسنرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الموعد الرسمي لفصل الصيف في فلسطين 2022.

الموعد الرسمي لفصل الصيف 2022 في فلسطين

ووفق المرصد الفلكي، والأرصاد الجوية، فإن فصل الصيف في فلسطين 2022، يبدأ رسميا يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، ويستمر لمدة 93 يوماً و15 ساعة، و49 دقيقة، وهنا نكون قد أجبنا لكم عن تساؤل الموعد الرسمي لفصل الصيف 2022 في فلسطين، لهذا يجد الغزيون أن لديهم فرصة للترفيه عن أنفسهم والاستجمام على شاطئ البحر، وتنظيم رحلات إلى الشاليهات وجميع أماكن الترفيه.

متى موعد بداية ونهاية فصل الصيف

ويبدأ فصل الصيف رسميا في الأراضي الفلسطينية 21/ 6/ 2022، ويستمر نحو 39 يوما، وينتهي في 24 سبتمبر 2022، وهو بداية فصل الخريف لعام 2022، إذ تتساقط أوراق الأشجار، وتبدأ البرودة تنتشر في الأجواء، وتقل الرحلات الترفيهية والاستجمام على البحر، ويبدأ الفلسطينيون الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.