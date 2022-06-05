الجهاد تنظم وقفة للأسير عواودة وحملة زيارات في الخليل

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وعائلة الأسير المجاهد خليل عواودة، قرب منزله عائلته في بلدة إذنا بالخليل، وقفة تضامنية وإسنادية للأسير خليل المضرب عن الطعام لليوم الـ95 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل الأنباء عن تردي وضعه الصحي.

من جهة أخرى، شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، بتقديم واجب العزاء من اَل النتشة، بوفاة الحاج شاهر النتشة (66 عاماً)، وهو شقيق المحرر نضال النتشة، وتقديم واجب العزاء من اَل صبانة، بوفاة الحاج عايش صبارنة (٦٥ عاماً)، من بلدة بيت أمر.

كما قام الوفد بزيارة مشفى عالية الحكومي، للاطمئنان على الحاجة أم ماهر حلاحلة، والدة المحررين ماهر وشاهر وثائر حلاحلة من بلدة خاراس بالخليل، داعين الله لها بالصحة والعافية، وفي ذات السياق، اطمئن الوفد على سلامة طفل صهيب غنيمات (12 عاماً)، نجل الشيخ المحرر واصف غنيمات، والذي تعرض لحادثة سقوط من علو، حيث يرقد في ذات المشفى.