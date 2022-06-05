بث مباشر قرعة أسماء الحجاج في الضفة هذا العام 2022

بدأت صباح اليوم الأحد 5/6/2022، إجراءات قرعة الحج لهذا العام 2022، للمحافظات الشمالية.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حاتم البكري، أن موسم الحج هذا العام 2022 سيكون بنسبة أقل من الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن نسبة الحجّاج المُشاركين هي 45% مُقارنة بذي قبل، وعددهم حوالي 2900 حاج.

وأوضح البكري، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن وزارة الأوقاف أعدّت كل ما يتعلق بموسم الحج هذا العام 1443، من حيث الترتيبات، واستئجار السكن في المدينة المنورة، ومكة، إضافة إلى طرح عطاءات للنقل الخارجي، والداخلي.

وتابع: "تم انتهاء وتهيئة جميع الترتيبات الخاصة في قطاع غزة ، المتعلقة باختيار الحُجّاج الذين سيغادرون إلى الديار المقدسة".

وبشأن تسعيرة الحج عام 2022 في فلسطين، قال البكري إن الأسعار ستكون كما كانت قبل ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أنها قد تكون أقل من الأعوام الماضية بمقدار 100 دينار أردني.

وزاد: "بالأعوام السابقة كانت تسعيرة الحج حوالي 3000 دينار أردني، وبهذا العام ستكون تقريبًا 2800 دينار حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن "التسعيرة النهائية لموسم الحج لم تُحسم بعد، وأنها ستكون موازية للرقم السابق، ينقص أو يزيد قليلًا عليه".