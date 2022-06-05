بث مباشر أسماء الحجاج في الضفة هذا العام 2022

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، أسماء حجاج المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المقبولين للحج هذا العام 1443هـ /2022م.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الوزارة، في مدينة البيرة، للإعلان عن قرعة موسم الحج للعام الحالي 2022م- 1443ه، بعد انقطاع لمدة عامين، بسبب جائحة "كورونا"، "إنه تم إبلاغ الوزارة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بأن موسوم الحج الحالي تم خفضه من الناحية العددية إلى (45%)، من الحصة الخاصة بدولة فلسطين، كما كانت معتمدة قبل "كورونا"، وعددهم (2988) حاجا، يتوزعون على الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضح، أن الحاج الذي حالفه الحظ في قرعة الاختيار، يجب عليه تسليم جواز سفره الفلسطيني في مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة، وذلك بعد انتهائه من دفع الرسوم، وحصوله على وصل الدفع (الفيشة) حسب المواعيد التي ستحددها الوزارة.

وأشار البكري إلى أن طواقم الوزارة انتهت من إجراءات استئجار "سكن الحجاج" لهذا الموسم في كل من "المدينة المنورة"، و"مكة المكرمة"، حيث بذلت جهودا كبيرة في عملية الاستئجار، ما أتاح عدم رفع الرسوم الخاصة بالحج لهذا الموسم بشكل كبير.

وقال إن طواقم الوزارة اتخذت منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بانطلاق الموسم، وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، إجراءات داخلية وخارجية، للتسهيل على الحجاج.

وأضاف أن الجهات المختصة في السعودية اشترطت أن يكون الحاج قد حصل على جرعتين كحدٍ أدنى من المطاعيم المعترف بها داخل المملكة، وأن يجري الحاج الذي تم اختياره في القرعة فحص كورونا (PCR) قبل (72) ساعة من السفر، وألا يزيد عمره عن سن (65) عاماً، وألا يعاني من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

واللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، هي: فايزر- بيونتك – Pfizer-BioNtech، موديرنا – Moderna، أكسفورد-أسترازينكا – Oxford-Astrazeneca، جانسن – Janssen، كوفوفاكس – Covovax، نوفاكسوفيد – Nuvaxovid، سينوفارم – Sinopharm، ساينوفاك – Sinovac، كوفاكسين – Covaxin، سبوتنك – Sputnik-V.

ونوه البكري، أنه سيتم تحديد الرسوم الخاصة بالحج لاحقاً، فور الانتهاء من إجراءات فتح (عطاء النقل) المتوقع نهاية الأسبوع المقبل، وضبط المبلغ الكلي للرسوم بناء عليه، لمعرفة القيمة النهائية لهذه الرسوم الواجب على الحج دفعها، وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الدفع لإتاحة المجال للحجاج لتسديد الرسوم في الأوقات المحددة.

وأجرت الوزارة في نهاية المؤتمر "قرعة الحج"، لاختيار حجاج بيت الله الحرام، وسيتم الإعلان عن أسماء الحجاج فور إعلانها من قبل الوزارة:

وتابع: "تم انتهاء وتهيئة جميع الترتيبات الخاصة في قطاع غزة ، المتعلقة باختيار الحُجّاج الذين سيغادرون إلى الديار المقدسة".

وبشأن تسعيرة الحج عام 2022 في فلسطين، قال البكري إن الأسعار ستكون كما كانت قبل ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أنها قد تكون أقل من الأعوام الماضية بمقدار 100 دينار أردني.

وزاد: "بالأعوام السابقة كانت تسعيرة الحج حوالي 3000 دينار أردني، وبهذا العام ستكون تقريبًا 2800 دينار حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن "التسعيرة النهائية لموسم الحج لم تُحسم بعد، وأنها ستكون موازية للرقم السابق، ينقص أو يزيد قليلًا عليه".