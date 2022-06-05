مستشفى الوفاء يُنهي تجهيزات حفل افتتاح مقره الجديد

أنهت الطواقم الإدارية في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، تجهيزات حفل افتتاح مقر المستشفى الجديد بمجمع أبوخضرة الطبي وسط غزة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، م. أحمد أبوراس: " أنهت طواقم مستشفى الوفاء الإدارية، تجهيزات احتفال افتتاح مقره الجديد والمقرر افتتاحه يوم غد الإثنين ".

وأضاف " نُبشر إخواننا وأهلنا بقطاع غزة أن افتتاح مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بمقره الجديد سيُعزز إمكانيات المستشفى وسيزيد من الخدمات النوعية التي يقدمها وسيزيد من جودة الخدمات التي سيقدمها لمرضاه.

وذكر م. أبوراس، أن افتتاح المقر الجديد يأتي بعد مرور ثماني سنوات على قصف الاحتلال لمباني المشفى الأربعة شرق غزة وتدميرها بشكل كامل.

ويُقدم مستشفى الوفاء خدمات التأهيل الطبي، لمصابي الجلطات الدموية، وللجرحى، ولمصابي حوادث الطرق، وخدمات علاجية لمرضى التقرحات الفراشية والقدم السكري، والعلاج بالأكسجين، وإجراءات فحوصات فريدة مثل: "ديناميكية التبول، وقياس كثافة العظام، والتروية الدموية"، ويستعد لتوسيع خدماته بتخصصات مميزة وفريدة من نوعها.

ويشار إلى أن مستشفى الوفاء تعرض في أغسطس 2014م، للتدمير بشكل كامل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة عام 2014م، ومنذ ذلك الوقت وهو يُقدم خدماته من مقره المؤقت في مبنى مركز الوفاء لرعاية المسنين، بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.