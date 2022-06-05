كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان خلال 25 دقيقة

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من موقعين على الأقل باتجاه بحر اليابان وفي مدة لا تتجاوز 35 دقيقة.

في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي اليوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) سجل ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".

وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام .

وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.