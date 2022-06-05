الجهاد تشارك في حملة استرداد جثامين الشهداء برام الله

شارك وفد من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعوائل شهداء الحركة المحتجزة جثامينهم، في الوقفة والمسيرة الجماهيرية ضمن الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء، وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وقال أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إننا نقف اليوم مع عوائل الشهداء حتى استرداد جثامين أبنائهم الأطهار، مضيفاً أن هذه الحملة المباركة تسير صوب الانتصار بعد انتصار أبنائهم بدمهم الذي هزم سيف الاحتلال.

واعتبر القيادي نصر، أن احتجاز الجثامين جريمة إنسانية وعقاب جماعي يقوم به كيان الاحتلال الذي يحاول قهر وكسر شعبنا، لكن إرادة شعبنا أقوى، داعياً إلى تحشيد الجهود من أجل استرداد الجثامين وعودتها إلى أهلها.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تستمر في احتجاز جثامين عشرات الشهداء فيما تسمى مقابر الأرقام.