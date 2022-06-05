غزة: أزمة مواصلات كبيرة على الطرقات وصاحب شركة باصات يوضح السبب..!

تُعاني الطرقات والشوارع خاصة الواصلة بين المدن، اليوم الأحد 5/6/2022، أزمة مواصلات كبيرة، وعدم نقل الركاب بسبب إضراب شركات الباصات عن العمل في قطاع غزة.

ومنذ الصباح الباكر، تشهد الطرقات والشوارع تكدساً لآلاف الطلبة والموظفين على امتداد شارعي صلاح الدين والبحر، بسبب الإضراب الذي فاقم الأزمة.

وقررت جمعية أصحاب شركات النقل العام الحافلات في قطاع غزة، الخوض في إضراب عن العمل وعدم تحرك أي باص، احتجاجاً على إلغاء الحكومة في غزة الاتفاقية مع شركات الباصات التي كانت تقل الموظفين، التي أدخلها في أزمة كبيرة.

وأوضح أبو أنس أبو علبة صاحب شركة أبو علبة للسياحة والسفر، في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الإضراب جاء بسبب الغاء الحكومة الاتفاقية مع الشركات التي كانت تقل الموظفين، بحجة عدم رغبة الموظفين بذلك.

وكانت لجنة متابع العمل الحكومي، قررت إيقاف حافلات نقل الموظفين العموميين، في أكتوبر 2021، باستثناء حافلات وزارتي الصحة والتعليم والعاملين بالمعابر.

وحينها، قررت وزارة المالية صرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقدا دون الخضوع لنسبة صرف الراتب، وبما يشمل موظفي العقود، وذلك في شهر نوفمبر 2021، إلى أنه أعلن مؤخراً عن وقفها هي كذلك.

200 باص توقف عن العمل

ولفت أبو علبة، أن الغاء الاتفاق أضر بعمل 28 شركة، تعمل في السياحة والنقل، حيث كان مايقارب 200 باص يعمل في نقل الموظفين في الوزارات المختلفة أي ثلثي الباصات في قطاع غزة ككل، إلا أن الحكومة بدأت بتقليص عملها، إلى أن انتهت بوقف الباصات بداية الشهر الحالي لوزارة الصحة.

وبين أبو علبة، أن الغاء الاتفاق يسبب ضرراً كبيراً للشركات، التي تعتمد خلال السنوات الماضية في عملها على نقل الموظفين، حيث أن العمل في الجامعات لم يعد مجدياً وكافياً.

كما أشار إلى أن إلغاء الاتفاق حرم العشرات من السائقين والعاملين من قوت يومهم، بعد توقف عمل الباصات.