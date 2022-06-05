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بالفيديو
شاهد| كيف تدافع مُرابطة مسنة عن المسجد الأقصى وتقف بوجه الجنود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
05 يونيو 2022
شاهد| كيف تدافع مُرابطة مسنة عن المسجد الأقصى وتقف بوجه الجنود
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