بالفيديو شاهد| كيف تدافع مُرابطة مسنة عن المسجد الأقصى وتقف بوجه الجنود

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
05 يونيو 2022
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 شاهد| كيف تدافع مُرابطة مسنة عن المسجد الأقصى وتقف بوجه الجنود

 

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