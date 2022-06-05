وفاة والد الفنان الأردنى عمر العبد اللات.. وتشييع جثمانه غدا الأحد

نعى المطرب الأردني عمر العبد اللات والده عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدى المرحوم الحاج حسين محمود عبد الرحمن العبد اللات".





وقررت عائلة الراحل، تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر الأحد من مسجد ماركا القديم إلى مقبرة ماركا الشمالية القديمة بالأردن الشقيق.

وتستقبل أسرة الراحل التعازي بعد صلاة العصر للرجال في ديوان عشيرة العبد اللات الكائن فى المدينة الرياضية عرجان، وللنساء فى منزل المرحوم الكائن فى طبربور أبوعليا.

ومن أبرز أعمال عمر العبد اللات خلال الفترة الأخيرة، قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا" كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وغنى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، بعد الأزمة الإنسانية التي مر بها العالم من جراء فيروس كورونا.