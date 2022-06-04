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أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

جرام الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 149.640 ألف ليرة (59.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا إلى 112.232 ألف ليرة (44.67 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.291 ألف ليرة (34.74 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 74.820 ألف ليرة (29.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا إلى 130.938 ألف ليرة (52.12 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة بأسعار الذهب.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.653 مليون ليرة (1852 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا سجل نحو 1.047 مليون ليرة (416.93 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 21 دولارًا، عند نهاية تعاملات الأسبوع، أمس، مسجلةً أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر سجل خسائر أسبوعية.