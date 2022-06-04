سعر جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الاحد 5 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 5 يونيو 2022، تراجعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاحد 5 يونيو/حزيران 2022، مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، اليوم نحو 27.130 ألف جنيه ( 59.56 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم إلى 23.739 ألف جنيه (52.12 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان إلى 20.348 ألف جنيه (44.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.826 ألف جنيه (34.74 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان 843.729 ألف جنيه (1852 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان 189.912 ألف جنيه (416.93 دولار)