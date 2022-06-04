الراصد الجوي: طقس حار غداً في كافة المناطق

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن تبقى البلاد خلال يوم غد الأحد تحت تأثير كتلة هوائية صيفية موسمية.

وتنبأ العلامي، أن يكون الطقس غداً ما بين حار نسبياً إلى حار نهاراً في غالبية المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية، غداً الأحد، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول الى حار بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور لبعض السحب في السماء.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم