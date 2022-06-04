الاحتلال يركب زاوية حديدية بجانب الحرم الإبراهيمي

ركبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، زاوية حديدية بجانب الحرم الإبراهيمي، بعد الانتهاء من تركيب هيكل المصعد الكهربائي قبل أيام في محيطه، لتسهيل اقتحام المستوطنين للحرم.

وأفاد مدير عام أوقاف الخليل، نضال الجعبري، بأن الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تأتي في سياق الحملة التهويدية المستعرة للحرم الإبراهيمي الشريف، والبلدة القديمة في الخليل، ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الدولية.

وأكد الجعبري "أنها محاولة بائسة للمس بعروبة وإسلامية الحرم الإبراهيمي، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية للجم الاحتلال، بما يخدم حفظ قدسيته وإسلاميته".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال وأعدادا كبيرة من المستوطنين قاموا قبل أيام بإدخال معدات ثقيلة وشاحنات محملة بأجزاء المصعد المنوي تركيبه، ضمن مخطط استيطاني لتهويده، والسيطرة عليه لصالح مشاريعه الاستيطانية، حيث قامت بقص درج الحرم الإبراهيمي، في خطوة تهدف إلى تغيير معالم هذا الموروث التاريخي والحضاري المدرج منذ عام 2017 على لائحة التراث العالمي.