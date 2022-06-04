سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا مقابل سعر الليرة السورية، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين من التجار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تداولات، اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سعر اليورو الأوروبي

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4238 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4956 ليرة للشراء، و5010 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

سعر الريال والدرهم والدينار

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1053 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1074 ليرة للشراء، و1086 ليرة للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق تداولات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 5 يونيو 2022

سعر الدينار الكويتي

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 12919 ليرة للشراء، و13058 ليرة للبيع.