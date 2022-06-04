التحذير من سلالة جديدة فتاكة من كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، والتي ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقي تماما.

وقال غيبريسوس :"إنه لا يزال هناك تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة من فيروس SARS-CoV-2، يمكن أن يتجنب التعرض للقاحاتنا".

وأبدى قلقه إزاء الاتجاهات السائدة في بعض المناطق على وجه الخصوص، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع.

وكانت قد تلقت المنظمة اعتبارا من 3 يونيو، تقارير عن 528،816،317 شخصاً مصاباً بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6،294،969 حالة وفاة.

ويُشار إلى أنه خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة، إلى أن العالم ليس في وضع أفضل مما كان عليه عندما ظهر فيروس كورونا في عام 2019، لمكافحة وباء جديد، وقد يكون في الواقع في وضع أسوأ بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية.

وقالت اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة للأوبئة :"إن عدم إحراز تقدم في إصلاحات مثل الأنظمة الصحية العالمية يعني أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى".