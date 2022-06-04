مقاومون يستهدفون حاجز "الجلمة" شمال جنين بعبوة متفجرة

استهدف مقاومون، مساء اليوم السبت، حاجز "الجلمة" شمال جنين بالضفة المحتلة بعبوة متفجرة محلية الصنع.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف حاجز "الجلمة" شمال جنين بعبوة محلية الصنع من قبل مقاومين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

ويُشار إلى أنه كثف مقاومون من كتيبة جنين"، مؤخراً من عمليات إطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة تجاه حواجز الاحتلال، رداً على عمليات اغتيال المقاومين في الضفة المحتلة وعمليات الاعدام الميدانية بحق الشبان على الحواجز.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال كثّفت مؤخراً اقتحاماتها لمدينة جنين، في محاولة منها لاعقتال بعض المقاومين أو تنفيذ عمليات اغتيال لآخرين.