أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الأحد 5 يونيو 2022

اسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 5 يونيو 2022، شهدت محركات البحث العالمية عمليات بحث كبيرة عن أسعار الذهب في العالم، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم اسعار الذهب بشكل يومي كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد لكم فيها اسعار الذهب في الجزائر في تعاملات اليوم الاحد 5 -6-2022.

و تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، تزامنًا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، نحو 8.661 ألف دينار (59.56 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم إلى نحو 7.578 ألف دينار (52.12 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6.496 ألف دينار (44.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.052 ألف دينار (34.74 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم نحو 269.344 ألف دينار (1852 دولارًا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 60.625 ألف دينار (416.93 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

و تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 21 دولارًا، عند نهاية تعاملات الأسبوع، أمس ، مسجلةً أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر سجل خسائر أسبوعية.