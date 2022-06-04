الجيش الروسي: قوات أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك

أكد الجيش الروسي، مساء اليوم السبت، أن قوات عسكرية أوكرانية انسحبت من مدينة سيفيرودونيتسك في شرقي أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها :" إن وحدات من الجيش الاوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سيفيرودونيتسك، مبينةً أنه ما يصل إلى تسعين في المئة في وحدات عدة انسحبت من المدينة نحو ليسيتشانسك، وهي مدينة كبيرة مجاورة لها.

ولم تحدّد الدفاع الروسية عدد الجنود الأوكرانيين الذين انسحبوا نحو مدينة ليسيتشانسك.

وتابع الدفاع الروسية: "أمرت السلطات الأوكرانية، بعدما لاحظت أن من المستحيل أن تواصل مقاومتها وأن تسيطر على منطقة سيفيرودونيتسك الصناعية، بتفخيخ خزانات تحتوي على النيترات وحمض النيتريك في مصنع يسمى بـ"آزوت".

وأشارت إلى أنه بقيت مجموعة أوكرانية في المدينة تتألف قوات أوكرانية تابعة إلى لواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين وعناصر في الدفاع الإقليمي الأوكراني.

ويُشار إلى أن الهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على حوض دونباس الذي سيطرت عليه جزئيا القوات الموالية لروسيا والمدعومة منها في 2014.

وجدير ذكره أن مدينة سيفيرودونيتسك مدينة أساسية لتحقيق هدف السيطرة على دونابس، وكان عدد سكانها قبل الحرب يناهز المئة ألف نسمة.