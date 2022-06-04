قناة مكة المكرمة بث مباشر - قناة القرآن الكريم يوتيوب- تكبيرات عيد الأضحى ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس لاسيما مع قدوم عيد الاضحى المبارك، ليقوموا بتشغيلها في البيوت في استقبال العيد الكبير، ونقدم لكم تكبيرات عيد الاضحى عبر قناة مكة المكرمة والتي تبث عبر قناة التيوب الخاصة قناة مكة المكرمة بث مباشر - قناة القرآن الكريم يوتيوب- تكبيرات عيد الأضحى.

قناة مكة المكرمة بث مباشر - قناة القرآن الكريم يوتيوب- تكبيرات عيد الأضحى

ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية قناة مكة خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك والبحث الكبير عن تردد قناة مكة للقرآن الكريم والتي تبث بشكل مباشر تكبيرات عيد الأضحى مباشرة وعلى مدار الساعة، ودون توقف، الصلوات، ومناسك الحج، إلى جانب بث شعائر يوم عرفة.

ونقدم لكم في فلسطين اليوم البث المباشر لقناة مكة من المسجد الحرام مرفقة بسور من القرآن الكريم، كما أنها تحظى بمتابعة كبيرة مع قدوم يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية والعربية.

قناة مكة المكرمة بث مباشر - قناة القرآن الكريم يوتيوب- تكبيرات عيد الأضحى

ويعد يوم عرفة من أعظم الأيام لما فيه من الثواب والأجر الذي يناله من يقوم بصيام ذلك اليوم الجليل، وبالطبع هو أهم ركن في أركان الحج، حيث أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، مؤكدا على أهمية هذا اليوم من حيث المناسك وأداءها.

قناة مكة المكرمة بث مباشر - قناة القرآن الكريم يوتيوب- تكبيرات عيد الأضحى

ونرفق لكم أدناه قناة مكة التي تبث تكبيرات لبيك اللهم لبيك

وتبث قناة مكة مباشر عبر يوتيوب يوميا من خلال التردد 12399 نايل سات، تفاصيل وشعائر موسم الحج الجاري 2022ـ وأيضا تكبيرات عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به غالبية الدول الإسلامية يوم الأحد القادم الحادي عشر من أغسطس.

وننقل في وكالة فلسطين اليوم، شعائر وقفة عرفات من مكة المكرمة وعبر قناة مكة المكرمة في البث المباشر.