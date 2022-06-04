هل عثر البايرن على بديل ليفاندوفسكي ؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أمس الجمعة، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يرحل ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق البافاري هذا الصيف لخوض تحد جديد بداية من الموسم القادم، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية :"إن مسؤولي بايرن تواصلوا مع نظرائهم في نابولي، من أجل طلب معلومات حول النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق الجنوب لتعويض غياب ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة :"أن العملاق الألماني يتطلع لإيجاد بديل لليفاندوفسكي، حيث حدد النادي عددا من اللاعبين ومن بينهم أوسيمين، مشيرة إلى أن القناص النيجيري مطلوب من عدة أندية على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل".

وأشارت إلى أن نابولي كان واضحا للغاية، حيث حدد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي.

جدير ذكره أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا، قدم موسما قوياً تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الإيطالي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا.