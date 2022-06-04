تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال أسعار جميع العملات الرقمية، حيث تهم العديد من المتابعين والتجار وغيرهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم السبت 4 يونيو 2022، متأثرة بتداعيات انهيار عملة تيرا دولار (terraUSD) واضطراب السوق.

انهيار عملة تيرا

وكان تسبب انهيار عملة تيرا في انخفاض الثقة في سوق العملات الرقمية المشفرة الذي يضم أكثر من 19 ألف عملة، واليوم عاصفة "تيرا دولار" اقتربت من اقتلاع آلاف العملات الرقمية المشفرة من أماكنها.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

خسائر كبيرة

وخسر سوق العملات الرقمية المشفرة نحو 0.64% من قيمته السوقية، التي هبطت إلى 1.23 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 58.27 مليار دولار.

وخلال تعاملات مايو/أيار الجاري تعرضت العملات الرقمية لموجة حادة من الخسائر تجاوزت الـ 600 مليار دولار والتي بدأت حتى قبل انهيار تيرا لونا وتيرا المستقرة.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 0.88% ليصل إلى 29,726.04 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى 566.5 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم

عملة إيثريوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.54% مسجلًا 1772.39 دولار.

بينانس كوين

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.34% ليبلغ 300.12 دولار.

عملة الريبل

ونزل سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 1.62% إلى 0.3906 دولار.

عملة كاردانو

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.12% إلى 0.5607 دولار.

عملة بولكادوت

وخسر سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.29% ليصل إلى 9.36 دولار.

دوجكوين

وربح سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.72% ليصل إلى مستويات 0.08168 دولار.