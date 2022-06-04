موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن مباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب "ريناتو دال آرا" الذي سيحتضن موقعة إيطاليا وضيفتها ألمانيا، في الجولة الأولى من المستوى الأول "A3" ضمن النسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 مساء بتوقيت غرينيتش.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تلعب اليوم أيضا إنجلترا مع المجر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بنقل مباراة إيطاليا وألمانيا مجانا عبر تطبيقه الرسمي على الهواتف الذكية، وكذلك موقعه عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال توجت بالنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في موسم 2018-2019، فيما حصدت فرنسا لقب نسخة الموسم الماضي.