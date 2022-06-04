تردد قناة سودانية 24 Sudania 24 TV الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات والذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل المحطة على منصاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت عقب العودة للعمل به.

تردد قناة سودانية 24 الجديد على النايل سات

(12688 رأسي معدل ترميز 30000)

تردد قناة سودانية 24 على القمر الصناعي عرب سات

(12523 رأسي- 12034 أفقي معدل ترميز 27500)

وناقشت قناة سودانية 24 في حلقة "أخبار 24 قيراط" أزمة انقطاع الانترنت خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية وذلك مع الإعلامية هايلين هشام، حيث وجدت هذه القضية تفاعلا كبيرا من الجمهور والأهالي على المنصة.

كما عرضت قناة سودانية 24 اليوم برنامج نكهة خاصة مع فيفي عبدالله حيث خصصت هذه الحلقة لاستعراض آخر تطورات الطبخ مع السيدات وصناعة وجبات منزلية جديدة على الهواء مباشرة واستعراض الوصفة كاملة لها.

تردد قناة سودانية 24:

كما سلط برنامج مانشيتات سودانية في حلقة اليوم مع الإعلامي مصطفى الزواوي الضوء على قضية الحريق الذي التهم مستندات مجزرة شهداء الأبيض وفق صحيفة الجريدة حيث ناقش القضية بالتفصيل والتحليل الممل والبسيط.

وفي إطلالة صباح اليوم على قناة سودانية 24 ظهرت الإعلامية رؤى تاج السر مع برناكج صباحات سودانية والتي تطرقت فيها إلى آخر أخبار السودان والتطورات في الخرطوم وكل الولايات بما فيها استعراض عناوين الصحف.

تردد قناة سودانية 24 هو يمكن العمل به في السودان من خلال التلفزيون وكذلك جميع الدول العربية حيث تحتاج إلى توفر قمر صناعي نايل أو عرب سات من أجل الاستمتاع بمشاهدة هذه المحطة الرائدة في البلاد حتى الآن.