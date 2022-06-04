مصدر في المقاومة: المواجهة العسكرية مع الاحتلال حتمية ووشيكة جداً !

كشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، بان المواجهه العسكرية والأمنية مع الاحتلال حتميه وقادمه لا محاله وفي وقت وشيك؛ بالرغم من كل ما يقال عن مفاوضات واتصالات لمنع التصعيد العسكري.

وقال المصدر في المقاومة لصحيفة ”الرأي اليوم الكويتية” :" بان فرصة الاشتباك العسكري اصبحت وشيكة جداً والتوقيت ستقرره المقاومة حصرياً ضمن معايير وتفاصيل محدده لها علاقه بالميدان".

ونفى ما تردد عن خضوع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزه لضغط من مصر وقطر لتأجيل التصعيد العسكري يوم الاحد الماضي بعد مسيره الاعلام "الاسرائيلية" الاستيطانية.

وتابع المصدر :" الدول العربيه تدخلت وأجرت اتصالات؛ لكن ليس صحيحاً ان المقاومة إمتنعت عن الرد على تلك المسيره والتصعيد العسكري بسبب تلك الضغوط".

وأردف قائلاً :"ان المقاومه لديها مواقيت محدده وليس بالضرورة ان يكون التصعيد القادم عبر اطلاق الصواريخ فقط حيث ان الجاهزية كبيرة للاشتباك مع العدو وفي عدة مسارات وجبهات.

وشدد المصدر، على أن القناعه بان المواجهة مع الاحتلال اصبحت حتمية ووشيكة وستكون معقدة ومريرة وصعبة وطويله الأجل.