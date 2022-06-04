حقيقة اهتمام البايرن بضم كريستيانو رونالدو!

تطرقت وسائل إعلام أجنبية، اليوم السبت، إلى حقيقة اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي.

ويُشار إلى أنه ارتبط اسم كريستيانو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي يسعى للتعاقد مع لاعب بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المقرر رحيله هذا الصيف.

وبدورها نفت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" هذه الشائعات، أمس، مؤكدة أن "رونالدو ليس ضمن مخططات بايرن ميونخ، لأنه لا يناسب سياسته في سوق الانتقالات.

وأضافت الشبكة:" أن كريستيانو يبدو أقرب للبقاء مع فريق مانشستر يونايتد".

جدير ذكره أنه جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات رونالدو لموقع ناديه الرسمي، التي أكد خلالها ثقته في قدرة الشياطين الحمر على العودة لمنصات التتويج في الموسم القادم، في إشارة لاعتزامه البقاء.