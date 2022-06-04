متى موعد بداية فصل الصيف في فلسطين 2022؟

موعد بداية فصل الصيف 2022 في فلسطين، ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، ومنها «جوجل» عن موعد بداية فصل الصيف 2022، وعن أبرز ملامح هذا الفصل الحار، المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع، و ذلك تزامناً مع الارتفاع المتصاعد لدرجات الحرارة.

و يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية موعد بداية فصل الصيف 2022، فضلا عن موعد انتهاء فصل الربيع لهذا العام، وملامح الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة، وذلك في السطور التالية:

موعد بداية فصل الصيف 2022

لمحبي فصل الصيف والإجازات الطويلة، مثل نهاية العام الدراسي، فإن بداية فصل الصيف 2022 ستكون يوم 21 يونيو الجاري، ويبدأ عندما تكون حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل، وفقًا لمعهد البحوث الفلكية.

ومن المتوقع أن يستمر فصل الصيف لهذا العام، أكثر من 12 أسبوعا «3 أشهر»، إذ يستمر الفصل الحار لهذا العام نحو 92 يومًا و14 ساعة و54 دقيقة، وفق نفس المصدر السابق.

ملامح طقس فصل الصيف 2022

حتى الآن لا يمكن التوقع بملامح فصل الصيف بشكل عام، حيث تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال خبرائها باستطلاع الطقس على فترات زمنية قصيرة.

موعد انتهاء فصل الربيع 2022

وقبل الانقلاب الصيفي يكون فصل الربيع والذي بدأ في 21 مارس الماضي، وينتهي في 20 يونيو الجاري، ومن أبرز ملامح هذا الفصل هو تساوي عدد ساعات الليل والنهار في جميع المناطق حول الكرة الأرضية، وفق ما ذكر بموقع البحوث الفلكية.

ووفق الحسابات الفلكية، فإن فصل الربيع لهذا العام يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و34 دقيقة، إلى أن يبدأ الانقلاب الصيفي.