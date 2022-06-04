"بيان للجهاد": انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها انهت اليوم السبت المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة بقطاع غزة، حيث توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة قطاع غزة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات قطاع غزة الخمسة.

وأوضحت الحركة، أنه الانتخابات جرت في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.

ولفتت إلى أنه ستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج ، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.

وإليكم نص البيان:

تصريح صحفي

صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

انتهت اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي بقطاع غزة ، حيث توجه اصحاب حق الاقتراع في ساحة قطاع غزة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات قطاع غزة الخمسة.

وقد جرت هذه الانتخابات في أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية.

وستستكمل الانتخابات الداخلية في كافة ساحات العمل الحركي بالداخل والخارج ، لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ومجلس الشورى خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تعالى.

وتجري الانتخابات الداخلية في الحركة داخل سجون الاحتلال وفي الداخل والخارج بشكل دوري وفق النظام الأساسي للحركة.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

السبت 5 ذو القعدة 1443هـ، 4 يونيو 2022م