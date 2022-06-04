دعوات مقدسية للاحتشاد في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

صدرت دعوات مقدسية، مساء اليوم السبت، للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

أفادت مصادر مقدسية، بأنه دعت العديد من الفعاليات المقدسية للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين له في ما يسمي "عيد الأسابيع" يوم غد الأحد والاثنين.

ويُشار إلى أنه أطلقت جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى بـ"عيد نزول التوراة" العبري، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وتجدر الإشارة إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك غدا ستكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 حتى 11:00، والفترة المسائية من 1:30 حتى 2:30، في ما يسمى "عيد الأسابيع" العبري.