الاحتلال يعتقل شاباً من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي مصعب العبيد عقب اقتحام منزل ذويه، في طريق الواد في البلدة القديمة.

يُشار إلى أن شرطة ومخابرات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات واسعة في القدس خلال شهر أيار الماضي، حيث تم اعتقال أكثر من 300 شاب فلسطيني من القدس المحتلة وضواحيها، من بينهم فتيات ونساء وأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الذين اعتُقلوا تعرّضوا للضرب على يد قوات الاحتلال سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق.