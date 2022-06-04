تردد قناة روتانا سينما ودراما HD الجديد 2022 على هوت بيرد وقمر بدر EGY و KSA

تردد قناة روتانا سينما ودراما HD الجديد 2022 على هوت بيرد وقمر بدر ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع البلدان العربية عبر محركات الانترنت لا سيما على جوجل الشهير حيث يريد الجمهور المهتم في متابعة مسلسلات قناة روتانا سينما ودراما التي استطاعت أن تجذب المتابعين إليها ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن الفضائية التي نافست القنوات الأخرى بجدارة عالية هي قناة سعودية تابعة لشركة روتانا تقوم ببث أفلام أو برامج سينيمائية على مدار اليوم. وافتحت في 31 ديسمبر 2004 ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع كامل التفاصيل المتعلقة في هذا الموضوع .

ويمكن لجميع سكان السعودية ومصر وغيرها من ضبط تردد قناة روتانا سينما ودراما HD الجديد 2022 على هوت بيرد وقمر بدر بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة حيث تعرض قناة روتانا في مجمل حيثياتها برامج ومسلسلات جميلة جدا ولها قاعدة جماهيرية كبيرة ، وعن اكتمال التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة روتانا سينما HD 2022

القمر الصناعي للقناة: نايل سات. في مصر

تردد القناة: 12226.ِ

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما 2022 نايل سات EGY

القمر نايل سات، التردد، (11296)، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، الجودة: HD، معامل تصحيح الخطًأ: 4/3. وهذا تردد مغاير للأعلى.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات 2022

القمر: عرب سات

تردد القناة: 11843

ترميز القناة: 27500

إستقطاب القناة: أفقي

جودة القناة: HD

معامل التصحيح: 4/3

تردد روتانا سينما 2022 KSA HD

المكان: السعودية

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا دراما HD الجديد

كما وضعنا تردد قناة روتانا دراما الجديد HD ، على قمر نايل سات: التردد: 11296. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل التصحيح: 3/4. الجودة: SD. على قمر عرب سات: تردد: 11843. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: SD. على عرب سات: تردد: 10890. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: HD.

تردد قناة روتانا سينما ودراما

قناة روتانا دراما

ونشير لكم في هذه المقالة التي تناولنا فيها تردد قناة روتانا سينما دراما عن أن القناة اتخذت شعار قد علق في أذهان الكثير من الناس وهو الكرة الخضراء التي تحوي حرف الراء داخلها وتم تعديله أخيرا إلى كرة فضية اللون وبها حرف الراء باللون الأزرق؛.