مفاجأة جديدة قد تقلب الموازين في ملف مباراة مصر والسنغال

فجر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة جديدة حول ملف شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال، المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكشف "عامر"، تفاصيل جديدة بشأن ملف شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال، وتورّط مصطفى غربال حكم المباراة في الأحداث التي لاقت المباراة.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق رد الشكوى المصرية بخصوص ملف السنغال والاكتفاء بغرامات مالية ورفض إعادة المباراة.

وشهدت مباراة منتخب مصر التي أقيمت أواخر مارس الماضي ضد نظيره السنغالي، أحداث مؤسفة، وهي استخدام مسدسات الليزر والقاء الشماريخ وزجاجات المياه، وتوجيه السباب والشتائم للاعبي وجماهير منتخب مصر.

وقال "عامر" في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مفاجأة في قضية اعادة مباراة مصر والسنغال، الحيثيات وصلت اتحاد كرة القدم"، وأضاف: "الأهم من كل ذلك أن مصطفى غربال حكم المباراة التي نسعى لإعادتها، ضميره صحي وغير تقريره بعد الهجوم الاعلام الاوربي عليه".

وأكمل: "الحكم ذكر في تقريره الجديد، أن الليزر أثر علي لاعبي مصر في ضربات الجزاء، وهذه أهم نقطة لأنها تثبت وجود تدليس أدي لتغيير نتيجة المباراة".