بالصور أبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية وأمم إفريقيا والدوري المحلي .. والقنوات الناقلة

تُلعب اليوم السبت 4 – 6 – 2022، مباريات هامة وقوية في دوري الأمم الأوروبية 2022، وتصفيات أمم إفريقيا 2023، إلى جانب مباريات الدولي المحلي، "دوري غزة للمحترفين".

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم دوري الأمم الأوروبية

16:00| أرمينيا vs إيرلندا

19:00| المجر vs إنجلترا

19:00| فنلندا vs البوسنة والهرسك

21:45| إيطاليا vs ألمانيا

21:45| الجبل vs الأسود رومانيا

21:45| تركيا vs جزر فاروه

ويشار إلى أنه لا يوجد قنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك حقوق بث مباريات دوري أمم افريقيا.

القنوات الأوروبية الناقلة: RTP 1- SuperSport Maximo 1- Polsat Sport Extra - CBC Sport HD - Sport 2 Czechia

مباريات اليوم أمم إفريقيا 2023

16:00| جمهورية الكونغو الجابون

19:00| النيجر vs تنزانيا

19:00| غامبيا vs جنوب السودان

19:00| الكاميرون vs كينيا

22:00| السينغال vs بنين

22:00| موريتانيا vs السودان

22:00| الجزائر vs أوغندا

22:00| مالي vs الكونغو

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباريات على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

مباريات اليوم في دوري غزة للمحترفين

17:00| شباب جباليا vs شباب خانيونس| ملعب بيت حانون

17:00| خدمات رفح vs هلال غزة | ملعب رفح البلدي



