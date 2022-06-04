بالفيديو زلزال قوي يُسبب الذعر لتلاميذ داخل فصل في الصين

أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر انتابت التلاميذ لحظة وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية في الصين.

والتقطت كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي التلاميذ في فزع شديد، بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، كما دُمّرَ عدد من المنازل.

وأفادت مصادر في الصين، بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.

وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.