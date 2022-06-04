دعوات لمسيرة وفاء للشهيدين كبها وحمارشة وسط جنين مساء اليوم

دعت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم، للمشاركة في مسيرة وفاء للشهيد بلال كبها، واستنكار هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي منزل الشهيد ضياء حمارشة في جنين.

وأطلقت القوى دعواتها عبر مكبرات المساجد في بلدة يعبد، مطالبة الأهالي بالمشاركة في المسيرة، بعد صلاة مغرب اليوم السبت، من أمام الجامع الكبير وسط البلدة، وصولا إلى بيت أجر الشهيد كبها.

واستشهد المقاوم بلال عوض كبها (24 عاما)، الأربعاء الماضي، بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، منزل عائلة منفذ عملية “بني براك” البطولية الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء جنين، واعتقلت والده.

وتمكّن الفدائي ضياء حمارشة في 29 مارس الماضي من تنفيذ عملية إطلاق نار في “بني براك في تل أبيب” قتل فيها 5 مستوطنين.

وتتعمد قوات الاحتلال هدم منازل الشهداء والأسرى، ضمن سياسة “العقاب الجماعي” لعوائلهم، وسط فشل هذه السياسة في وقف العمليات الفدائية والمقاومة.